Exposition : « Dans l’œil des rapaces », Les jardins labyrinthes melliféériques, Causse-et-Diège

Exposition : « Dans l’œil des rapaces » 6 et 7 juin Les jardins labyrinthes melliféériques Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, dont le thème 2026 met à l’honneur la vue, découvrez une exposition photographique dédiée aux rapaces, mettant en lumière leur regard fascinant et leur incroyable acuité visuelle.

À travers les clichés de Jean-Claude Boyer, plongez dans l’univers de ces oiseaux majestueux et laissez-vous captiver par la puissance de leur regard et la finesse de leurs perceptions. Une invitation à observer la nature autrement, entre art et sensibilisation.

Les jardins labyrinthes melliféériques Prix, 12700 Causse et Diège Causse-et-Diège 12700 Loupiac Aveyron Occitanie 06 16 95 15 67 Nés en 2023, les Jardins Labyrinthes Mellifériques sont issus de la volonté de transformer des terres inexploitées en un espace consacré à la biodiversité, à la créativité et à la découverte de la nature.

Le projet consiste à créer des labyrinthes végétalisés grâce à la plantation de haies, faisant de chaque parcours un lieu d’exploration, de pédagogie et d’émerveillement pour petits et grands.

L’association Les Jardins Labyrinthes Mellifériques anime ce site avec pour ambition de promouvoir et développer la biodiversité tout en sensibilisant le public aux pratiques écologiques. Tout au long de l’année, elle organise des plantations, des animations, des formations ainsi que des actions artistiques et culturelles en lien avec la nature et le vivant.

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, dont le thème 2026 met à l’honneur la vue, découvrez une exposition photographique dédiée aux rapaces, mettant en lumière leur regard fascinant et leur acuité…

©Jean-Claude BOYER