Visite commentée de la création des jardins Labyrinthes Melliféériques, Les jardins labyrinthes melliféériques, Causse-et-Diège

Visite commentée de la création des jardins Labyrinthes Melliféériques 6 et 7 juin Les jardins labyrinthes melliféériques Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir un lieu unique lors d’une visite guidée exceptionnelle menée par le créateur des jardins. À travers les « sentiers labyrinthes du corps humain », il partagera l’origine de ce projet inspiré par les liens entre nature et santé, ainsi que les secrets des essences végétales choisies. Une immersion poétique et pédagogique au cœur d’un jardin pas comme les autres.

Les jardins labyrinthes melliféériques Prix, 12700 Causse et Diège Causse-et-Diège 12700 Loupiac Aveyron Occitanie 06 16 95 15 67 Nés en 2023, les Jardins Labyrinthes Mellifériques sont issus de la volonté de transformer des terres inexploitées en un espace consacré à la biodiversité, à la créativité et à la découverte de la nature.

Le projet consiste à créer des labyrinthes végétalisés grâce à la plantation de haies, faisant de chaque parcours un lieu d’exploration, de pédagogie et d’émerveillement pour petits et grands.

L’association Les Jardins Labyrinthes Mellifériques anime ce site avec pour ambition de promouvoir et développer la biodiversité tout en sensibilisant le public aux pratiques écologiques. Tout au long de l’année, elle organise des plantations, des animations, des formations ainsi que des actions artistiques et culturelles en lien avec la nature et le vivant.

À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir un lieu unique lors d’une visite guidée exceptionnelle menée par le créateur des jardins. À travers les « sentiers labyrinthes du corps humain…

©Frédéric LHEUREUX