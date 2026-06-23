Exposition Dansez la vie… Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne samedi 4 juillet 2026.

Tuffé Val de la Chéronne

Exposition Dansez la vie…

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition d’Annie Lemaire Téroute présente des toiles célébrant le corps féminin à travers une technique graphique et des gestes abstraits, mêlant maîtrise du dessin et harmonie des tons.

Annie Lemaire Téroute est une artiste plasticienne complète, depuis 1973.

Elle glorifie le corps des femmes aux attitudes abstraites, dans une harmonie de gestes lascifs ; sa persévérance est visible dans ses toiles aux rapports de tons incisifs et au dessin très élaboré, qui implique la maîtrise de la ligne, et une sorte de danse graphique très personnelle ; sa passion pour le nu féminin, nous invite au bonheur des corps.

Dansez la vie, vivre et survivre… .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

An exhibition by Annie Lemaire T%E9route features paintings that celebrate the female body through a graphic technique and abstract brushstrokes, combining mastery of drawing with harmonious tones.

L’événement Exposition Dansez la vie… Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72