Les Habits du Dimanche Tuffé Val de la Chéronne dimanche 5 juillet 2026.

Tuffé Val de la Chéronne

Les Habits du Dimanche

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Des compositions rythmées pour claquer des doigts, taper du pied et plus si affinités !

Prestation au chapeau. .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 82 50 93 amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

Rhythmic tunes that’ll have you snapping your fingers, tapping your feet, and more if you’re up for it!

L’événement Les Habits du Dimanche Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72