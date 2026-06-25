Les Habits du Dimanche Tuffé Val de la Chéronne
Les Habits du Dimanche Tuffé Val de la Chéronne dimanche 5 juillet 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Les Habits du Dimanche
2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Des compositions rythmées pour claquer des doigts, taper du pied et plus si affinités !
Prestation au chapeau. .
2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 82 50 93 amis.abbaye.tuffe@orange.fr
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English :
Rhythmic tunes that’ll have you snapping your fingers, tapping your feet, and more if you’re up for it!
L’événement Les Habits du Dimanche Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72
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