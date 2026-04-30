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Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine

Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine

Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine samedi 6 juin 2026.

Lieu : rue Jules Ferry

Adresse : Maison Grandemange

Ville : 88000 Chantraine

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chantraine

Exposition d’aquarelles

rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

L’association de peintres aquarellistes Eau et Transparence vous invite à découvrir leur exposition

Entrée libreTout public
0  .

rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 69 19 19 

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English :

The Eau et Transparence association of watercolor painters invites you to discover their exhibition

Free admission

L’événement Exposition d’aquarelles Chantraine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT EPINAL ET SA REGION

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