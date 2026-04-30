Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine
Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine samedi 6 juin 2026.
Chantraine
Exposition d’aquarelles
rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association de peintres aquarellistes Eau et Transparence vous invite à découvrir leur exposition
Entrée libreTout public
0 .
rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 69 19 19
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English :
The Eau et Transparence association of watercolor painters invites you to discover their exhibition
Free admission
L’événement Exposition d’aquarelles Chantraine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT EPINAL ET SA REGION