Exposition d’aquarelles rue Jules Ferry Chantraine

Chantraine

Exposition d’aquarelles

rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association de peintres aquarellistes Eau et Transparence vous invite à découvrir leur exposition

Entrée libreTout public

0 .

rue Jules Ferry Maison Grandemange Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 69 19 19

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English :

The Eau et Transparence association of watercolor painters invites you to discover their exhibition

Free admission

L’événement Exposition d’aquarelles Chantraine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT EPINAL ET SA REGION