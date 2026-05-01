Chantraine

Le retour de Richard III par le train de 20h24

43 rue Jules Ferry Chantraine Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association Anima Vidéo et la Compagnie Crépuscule présentent la pièce de théâtre Le retour de Richard III par le train de 20h24 (nommée aux Molières 2023)

Spectacle à partir de 12 ansTout public

10 .

43 rue Jules Ferry Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 6 62 96 21 35

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English :

The Anima Vidéo association and the Compagnie Crépuscule present the play Le retour de Richard III par le train de 20h24 (nominated for the Molières 2023)

Show for ages 12 and up

L’événement Le retour de Richard III par le train de 20h24 Chantraine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT EPINAL ET SA REGION