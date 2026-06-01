Saint-Pierre-Toirac

Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac

Salle Antonio Lavall, place du Portanel Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel

Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel. Les artistes exposent leurs créations dans la salle Antonio Lavall à Saint-Pierre-Toirac. Cette manifestation met en valeur différentes techniques artistiques et offre au public l'occasion de découvrir les œuvres d'artistes locaux et régionaux.

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Salle Antonio Lavall, place du Portanel Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 21 90 59 20

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English :

Group exhibition featuring paintings, watercolors, photographs, and pastels

L’événement Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac