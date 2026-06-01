Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac
Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac vendredi 26 juin 2026.
Saint-Pierre-Toirac
Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac
Salle Antonio Lavall, place du Portanel Saint-Pierre-Toirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel
Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel. Les artistes exposent leurs créations dans la salle Antonio Lavall à Saint-Pierre-Toirac. Cette manifestation met en valeur différentes techniques artistiques et offre au public l'occasion de découvrir les œuvres d'artistes locaux et régionaux.
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Salle Antonio Lavall, place du Portanel Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 21 90 59 20
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English :
Group exhibition featuring paintings, watercolors, photographs, and pastels
L’événement Exposition d’Art à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac