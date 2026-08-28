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AGENDA · Sainte-Maxime

Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

mercredi 14 octobre 2026 · Espace Maxime Moreau · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Maxime Moreau
Adresse
1 promenade A. Simon Lorière
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Exposition d’art contemporain féminin 49,6%

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-11-08 18:30:00

Date(s) :
2026-10-14

49,6 % Exposition d’art contemporain féminin
  .

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55  contact@sainte-maxime.com

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English : 49.6% : An Exhibition of Contemporary Art by Women

49.6% Contemporary Art Exhibition by Women

L’événement Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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