Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Exposition d’art contemporain féminin 49,6%

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-11-08 18:30:00

Date(s) :

2026-10-14

49,6 % Exposition d’art contemporain féminin

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Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : 49.6% : An Exhibition of Contemporary Art by Women

49.6% Contemporary Art Exhibition by Women

L’événement Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime