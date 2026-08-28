Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
mercredi 14 octobre 2026 · Espace Maxime Moreau · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Exposition d’art contemporain féminin 49,6%
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-11-08 18:30:00
Date(s) :
2026-10-14
49,6 % Exposition d’art contemporain féminin
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Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : 49.6% : An Exhibition of Contemporary Art by Women
49.6% Contemporary Art Exhibition by Women
L’événement Exposition d’art contemporain féminin 49,6% Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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