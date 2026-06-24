Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude Guémené-Penfao
Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude Guémené-Penfao samedi 19 septembre 2026.
Guémené-Penfao
Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude
4 rue Bernard Danet Beslé sur Vilaine Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
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4 rue Bernard Danet Beslé sur Vilaine Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 89 10 44 galerie-besle@orange.fr
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L’événement Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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