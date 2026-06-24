Guémené-Penfao

Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude

4 rue Bernard Danet Beslé sur Vilaine Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

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4 rue Bernard Danet Beslé sur Vilaine Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 89 10 44 galerie-besle@orange.fr

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English :

L’événement Exposition d’art contemporain le principe d’incertitude Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44