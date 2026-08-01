Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet Guémené-Penfao

vendredi 28 août 2026 · La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet · Guémené-Penfao

Informations pratiques

Guémené-Penfao

Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste

La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet 4 rue bernard danet Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

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La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet 4 rue bernard danet Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04 accueil@tourisme-pays-redon.com

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English :

L’événement Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT44