Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet Guémené-Penfao
vendredi 28 août 2026 · La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste
La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet 4 rue bernard danet Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
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La galerie de Beslé, 4 rue Bernard Danet 4 rue bernard danet Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04 accueil@tourisme-pays-redon.com
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English :
L’événement Visite d’une galerie d’art contemporain et d’un atelier d’artiste Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT44
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