Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte des Plantes sauvages Guémené-Penfao

Découverte des Plantes sauvages Guémené-Penfao samedi 8 août 2026.

Adresse : Juzet

Ville : 44290 Guémené-Penfao

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif : 10 10

Guémené-Penfao

Découverte des Plantes sauvages

Juzet Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

  .

Juzet Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 06 08 28  roseblanche3@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte des Plantes sauvages Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44

À voir aussi à Guémené-Penfao (Loire-Atlantique)