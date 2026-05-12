Guémené-Penfao

Découverte des Plantes sauvages

Juzet Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

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Juzet Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 06 08 28 roseblanche3@hotmail.fr

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English :

L’événement Découverte des Plantes sauvages Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT44