AGENDA · Guémené-Penfao
Dégustation gratuite à l’Office de tourisme de Guémené-Penfao Guémené-Penfao
samedi 8 août 2026 · Guémené-Penfao
Informations pratiques
Guémené-Penfao
Dégustation gratuite à l’Office de tourisme de Guémené-Penfao
1 Rue de Beslé Guémené-Penfao Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-14
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1 Rue de Beslé Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 30 83 guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com
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English :
L’événement Dégustation gratuite à l’Office de tourisme de Guémené-Penfao Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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