Informations pratiques

Saint-Gérand-Croixanvec

Exposition d’Art Textile de Shirley Mc Cann

Chapelle St Dredeno Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09

Vernissage le mercredi 8 juillet à 18h30 .

Chapelle St Dredeno Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 64 83 79 44

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English :

L’événement Exposition d’Art Textile de Shirley Mc Cann Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté