AGENDA · Saint-Gérand-Croixanvec
Exposition d’Art Textile de Shirley Mc Cann Saint-Gérand-Croixanvec
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Gérand-Croixanvec
Informations pratiques
Saint-Gérand-Croixanvec
Exposition d’Art Textile de Shirley Mc Cann
Chapelle St Dredeno Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09
Vernissage le mercredi 8 juillet à 18h30 .
Chapelle St Dredeno Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 64 83 79 44
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English :
L’événement Exposition d’Art Textile de Shirley Mc Cann Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté