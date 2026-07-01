Exposition d’artisans et créateurs à Sérillac, Château de Sérillac, La Sauvetat

Informations pratiques

Exposition d’artisans et créateurs à Sérillac Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Sérillac Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez d’une journée placée sous le signe de la découverte avec une exposition et un marché d’artisans créateurs, une présentation de véhicules anciens, ainsi que la visite du parc et du château. Une offre de restauration sera également proposée sur place pour prolonger agréablement votre visite.

Château de Sérillac 1325 route de Fleurance, 32500 La Sauvetat La Sauvetat 32500 Gers Occitanie 0670571452 Château Gascon du XIII ème siècle. Parking sur place.

Profitez d’une journée placée sous le signe de la découverte avec une exposition et un marché d’artisans créateurs, une présentation de véhicules anciens, ainsi que la visite du parc et du château.…

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