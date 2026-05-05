Exposition d’Artistes amateurs, Salle des Fêtes de Perrex, Perrex
Exposition d’Artistes amateurs, Salle des Fêtes de Perrex, Perrex samedi 13 juin 2026.
Exposition d’Artistes amateurs 13 et 14 juin Salle des Fêtes de Perrex Ain
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Les associations « Vonnas Patrimoine » et « Histoire & Patrimoine » leur offrent la possibilité d’exposer leurs œuvres au public lors de la 4ème édition de cette manifestation artistique à l’entrée gratuite.
Salle des Fêtes de Perrex 1894 grande rue 01540 Perrex Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 31 25 50 »}, {« type »: « email », « value »: « jpcblasco@gmail.com »}]
Artistes amateurs en peinture, dessin, pliage, collage, calligraphie, photographie, sculpture, poésie écrite, vitrail et résidants dans l’une des 19 communes du canton de Vonnas s’exposeront à Perrex. exposition amateurs
A. Ravoyard / C. Blasco / A. Helbert