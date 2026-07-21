EXPOSITION D’ARTISTES DU CAUSSE MÉJEAN La Malène
samedi 1 août 2026 · La Malène
Informations pratiques
La Malène
EXPOSITION D’ARTISTES DU CAUSSE MÉJEAN
La Malène Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez une exposition réunissant plusieurs artistes du Causse Méjean dans le village de Rieisse.
À travers des dessins, des sculptures en feutre de laine de brebis et des poèmes, cette exposition propose un regard sensible et poétique sur le territoire, ses paysages et les inspirations qu’il suscite.
Une invitation à découvrir le Causse Méjean autrement, au fil des œuvres et des regards de se
Découvrez une exposition réunissant plusieurs artistes du Causse Méjean dans le village de Rieisse.
À travers des dessins, des sculptures en feutre de laine de brebis et des poèmes, cette exposition propose un regard sensible et poétique sur le territoire, ses paysages et les inspirations qu’il suscite.
Une invitation à découvrir le Causse Méjean autrement, au fil des œuvres et des regards de ses artistes. .
La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 7 49 15 38 07
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English :
Discover an exhibition featuring several artists from the Causse Méjean region in the village of Rieisse.
Through drawings, sculptures made of sheep’s wool felt, and poems, this exhibition offers a sensitive and poetic perspective on the region, its landscapes, and the inspiration they evoke.
An invitation to discover the Causse Méjean in a new light, through the works and perspectives of these
L’événement EXPOSITION D’ARTISTES DU CAUSSE MÉJEAN La Malène a été mis à jour le 2026-07-21 par Conseil Départemental
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