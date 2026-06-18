Visite guidée du hameau de la Croze, Hameau de la Croze, La Malène

Informations pratiques

Visite guidée du hameau de la Croze 19 et 20 septembre Hameau de la Croze Lozère

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le hameau de La Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes, situé au cœur des gorges du Tarn, adossé à la roche entre les causses de Sauveterre et Méjean.

Pour rejoindre ce lieu chargé d’histoire, il faut traverser le Tarn en barque : l’occasion de découvrir un tout autre point de vue sur les gorges, havre de paix et de tranquillité.

Au fil de la visite, vous découvrirez les subtilités architecturales du hameau, ainsi que la vie des habitants de La Croze au cours des siècles.

Hameau de la Croze 48210 La Malène La Malène 48210 Lozère Occitanie 04 66 48 51 08 06 73 98 05 75 https://www.facebook.com/lacroze48;https://twitter.com/La_Croze Le hameau de la Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauze situé au cœur des gorges du Tarn, adossé à la roche, entre les causses de Sauveterre et du Méjean. Lieu accessible après la traversée du Tarn en barque.

Le hameau de La Croze est un ensemble de maisons anciennes aux toits en lauzes, situé au cœur des gorges du Tarn, adossé à la roche entre les causses de Sauveterre et Méjean.

© La Croze