LE CABARET D’ÉTÉ La Malène
mardi 25 août 2026 · La Malène
Informations pratiques
La Malène
LE CABARET D’ÉTÉ
La Malene Village La Malène Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Spectacle cabaret de l’atelier théâtre du foyer rural de Langlade Brenoux. Cirque, théâtre et danse. Le 25 aout à 20h30
Depuis maintenant douze ans, chaque été, le Foyer Rural de Langlade Brenoux organise un stage cirque pour les enfants de 6 à 17 ans accompagné par la Compagnie des Imprévisibles qui assure la partie transmission et création mêlant cirque, acrobatie clown et danse.
A travers la figure du cabaret, ces deux semaines intenses sont un moyen de développer le sens du commun, du vivre ensemble, de la confiance en soi au sein d’un groupe et de la création collective.
Pour cette 12ème année, le rituel change un peu le fameux cabaret du foyer rural part en vadrouille. Après une semaine de création, la troupe de circassien.nes part jouer dans d’autres villages du département de la Lozère.
Retrouvez leur cabaret à la Malène, sur la place du village, le 25 août à 20h30. .
La Malene Village La Malène 48210 Lozère Occitanie foyer.rural.esclanedes.48@gmail.com
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English :
Cabaret show by the theater workshop at the Langlade Brenoux Community Center. Circus, theater, and dance. August 25 at 8:30 p.m.
L’événement LE CABARET D’ÉTÉ La Malène a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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