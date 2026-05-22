Exposition d’artistes Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Exposition d’artistes

Rue de l’église Galerie Guily JOFFRIN Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-08

Expositions tout l’été (juillet et août)

Un artiste différent chaque semaine chaque semaine, la salle accueille un nouvel exposant (peinture, sculpture, etc.), ce qui permet de découvrir plusieurs univers artistiques successifs.

8 au 14 juillet Louise NICOL

15 au 21 juillet Yann LESACHER

22 au 28 juillet Patrice et Corine BONGRAND

29 juillet au 4 août Chantal GUILLOU

5 au 11 août Anne LAROCHE, Anne LEMENN, Françoise SHCMITT

12 au 18 août Marie-Anne CARADEC

19 au 25 août Angela MORVAN DE LUCA .

Rue de l’église Galerie Guily JOFFRIN Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

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English :

L’événement Exposition d’artistes Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne