Exposition d’artistes Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages
Exposition d’artistes Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages mercredi 8 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Exposition d’artistes
Rue de l’église Galerie Guily JOFFRIN Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-08
Expositions tout l’été (juillet et août)
Un artiste différent chaque semaine chaque semaine, la salle accueille un nouvel exposant (peinture, sculpture, etc.), ce qui permet de découvrir plusieurs univers artistiques successifs.
8 au 14 juillet Louise NICOL
15 au 21 juillet Yann LESACHER
22 au 28 juillet Patrice et Corine BONGRAND
29 juillet au 4 août Chantal GUILLOU
5 au 11 août Anne LAROCHE, Anne LEMENN, Françoise SHCMITT
12 au 18 août Marie-Anne CARADEC
19 au 25 août Angela MORVAN DE LUCA .
Rue de l’église Galerie Guily JOFFRIN Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06
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English :
L’événement Exposition d’artistes Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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