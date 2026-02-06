Exposition d’arts Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse

Exposition d’arts

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

10ème exposition d’Arts à Dugny sur Meuse

A cette occasion 23 artistes seront présents à DUGNY dont 10 pour la première fois, ainsi que 2 écrivains.

Cette année pour le 10ème Anniversaire, Henry Patrick STEIN, sculpteur meusien de l’atelier PLUM d’AZUR à MOUILLY, concepteur du Coq de la flèche de Notre Dame ,à Paris , sera présent à cette expo en tant qu’ invité d’honneur.

Plusieurs artistes feront des démonstrations tout au long de ces 2 jours pour faire connaitre leur art et peut être pour déclencher des vocations Une loterie sera proposée aux visiteurs pour éventuellement gagner des œuvres offertes par les artistes présents.Tout public

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 6 07 83 02 15 richardill@wanadoo.fr

English :

10th Art exhibition in Dugny sur Meuse

On this occasion, 23 artists will be present in DUGNY, including 10 for the first time, as well as 2 writers.

This year, for the 10th Anniversary, Henry Patrick STEIN, Meuse sculptor from the PLUM d’AZUR workshop in MOUILLY, designer of the cockerel on the spire of Notre Dame in Paris, will be present at the exhibition as guest of honor.

A number of artists will be giving demonstrations throughout the 2-day event, with the aim of raising awareness of their art and perhaps inspiring others to follow in their footsteps. Visitors will also be able to enter a lottery to win works donated by the artists present.

