Rassemblement auto-moto-rétro Au pied de l’Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse

4ème rassemblement Auto-Moto-Rétro

Comme les années précédentes environ 200 voitures de plus de 30 ans, des voitures de prestiges ainsi que des motos seront exposées au pied de l’Eglise Romane de DUGNY.

Au programme

– Vers 15 h00 , vous pourrez assister à un défilé de costumes vénitiens

Sur place petite restauration, glaces à l’italienne et buvette tenue par le Lions club de Verdun.

– L’Association Génération RETRO GAMER, de BELLERAY sera présente avec plusieurs jeux vidéo des années 80/90

Venez jouer sur des ordinateurs ou des consoles d’époque.

– L’Association verdunoise , BIG RED ONE VERDUN WW2 présentera des véhicules militaires, avec leurs membres en tenue d’époque.

A cette occasion , la plaque rallye 4ème édition, sera en vente sur place.Tout public

Au pied de l’Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 6 07 83 02 15 richardill@wanadoo.fr

English :

4th Auto-Moto-Rétro gathering

As in previous years, around 200 cars over 30 years old, prestige cars and motorcycles will be on display at the foot of DUGNY’s Romanesque church.

Program:

– At around 3:00 pm, you can watch a Venetian costume parade

Food and refreshments on site: Italian-style ice creams and a refreshment bar run by the Verdun Lions Club.

– The Association Génération RETRO GAMER, from BELLERAY, will be present with several video games from the 80s and 90s

Come and play on vintage computers or consoles.

– BIG RED ONE VERDUN WW2, a Verdun-based association, will be presenting military vehicles, with members dressed in period costume.

The 4th edition rally plaque will be on sale on site.

