Exposition Atrium Galerie Dax

Dax

Exposition

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 11:00:00

fin : 2027-05-22 12:00:00

Date(s) :

2027-04-28

Pop par les Élèves de l’école municipale d’arts plastiques

Une année sous le signe de la pop culture, inspirée du pop art apparu des années 60 des couleurs vives et contrastées, des compositions graphiques fortes, l’utilisation d’images populaires et familières.

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés. .

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition

L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax