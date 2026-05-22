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Exposition Atrium Galerie Dax

Exposition Atrium Galerie Dax mercredi 28 avril 2027.

Lieu : Atrium Galerie

Adresse : 1 cours de Verdun

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 28 avril 2027

Fin : samedi 22 mai 2027

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Exposition

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 11:00:00
fin : 2027-05-22 12:00:00

Date(s) :
2027-04-28

Pop par les Élèves de l’école municipale d’arts plastiques

Une année sous le signe de la pop culture, inspirée du pop art apparu des années 60 des couleurs vives et contrastées, des compositions graphiques fortes, l’utilisation d’images populaires et familières.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30. Fermée les jours fériés.   .

Atrium Galerie 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 80 07 

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English : Exposition

L’événement Exposition Dax a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Grand Dax

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