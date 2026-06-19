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Visite guidée Dax dans tous les sens RDV Office de tourisme Dax

Visite guidée Dax dans tous les sens RDV Office de tourisme Dax

Visite guidée Dax dans tous les sens RDV Office de tourisme Dax jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : RDV Office de tourisme

Adresse : 11 cours Foch

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Dax

Visite guidée Dax dans tous les sens

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Si pour Antoine de Saint-Exupéry On ne voit bien qu’avec le cœur , à Dax l’essentiel se perçoit par les sens. Changez d’angle et de perspective le temps d’une visite et partez à la découverte de la ville, à travers des jeux et de nombreuses expériences sensorielles.
Si pour Antoine de Saint-Exupéry On ne voit bien qu’avec le cœur , à Dax l’essentiel se perçoit par les sens. Changez d’angle et de perspective le temps d’une visite et partez à la découverte de la ville, à travers des jeux et de nombreuses expériences sensorielles.   .

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86  info@dax-tourisme.com

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English : Visite guidée Dax dans tous les sens

If, as Antoine de Saint-Exupéry said, You can only see well with your heart , in Dax the essential is perceived through the senses. Change your angle and perspective for the duration of a visit, and discover the city through games and a wide range of sensory experiences.

L’événement Visite guidée Dax dans tous les sens Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax

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