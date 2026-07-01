Nocturne Borda by night Musée de Borda Dax
jeudi 23 juillet 2026 · Musée de Borda · Dax
Informations pratiques
Dax
Nocturne Borda by night
Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
De 19h à minuit, le site antique (24 rue Cazade) vous accueille pour une (re)découverte originale des vestiges de la basilique civile gallo-romaine et des collections archéologiques du musée de Borda.
Rendez-vous pour un moment exceptionnel sous les rues de Dax, durant lequel vous pourrez également vous déhancher aux sons de DJ Jeremew et déguster de véritables mets et vins romains. .
Musée de Borda 11 bis rue des carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr
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English : Nocturne Borda by night
L’événement Nocturne Borda by night Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
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