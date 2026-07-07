Informations pratiques

Dax

Nocturne au Musée de Borda

24 rue Cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23

DJ Jeremew et dégustation de véritables mets et vins romains au cœur des vestiges antiques ! .

24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Nocturne au Musée de Borda

L’événement Nocturne au Musée de Borda Dax a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Dax