AGENDA · Dax
Nocturne au Musée de Borda Dax
jeudi 23 juillet 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Nocturne au Musée de Borda
24 rue Cazade Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00
Date(s) :
2026-07-23
DJ Jeremew et dégustation de véritables mets et vins romains au cœur des vestiges antiques ! .
24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Nocturne au Musée de Borda
L’événement Nocturne au Musée de Borda Dax a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Dax
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