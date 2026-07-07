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AGENDA · Dax

Nocturne au Musée de Borda Dax

jeudi 23 juillet 2026 · Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
24 rue Cazade
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Nocturne au Musée de Borda

24 rue Cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :
2026-07-23

DJ Jeremew et dégustation de véritables mets et vins romains au cœur des vestiges antiques !   .

24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Nocturne au Musée de Borda

L’événement Nocturne au Musée de Borda Dax a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Dax

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