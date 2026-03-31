Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax

Dax

Scènes ouvertes aux berges éphémères

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Soirée de musique live en plein air au bord de l’Adour, avec des artistes locaux Groupe ADL (duo acoustique), Hagen Phil (rock/guitare), Shaily Music (chant) et Maëva Vil (acoustique). Entrée libre, ambiance estivale et conviviale garantie. .

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scènes ouvertes aux berges éphémères

L’événement Scènes ouvertes aux berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax