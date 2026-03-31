Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax
Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax mardi 7 juillet 2026.
Dax
Scènes ouvertes aux berges éphémères
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Soirée de musique live en plein air au bord de l’Adour, avec des artistes locaux Groupe ADL (duo acoustique), Hagen Phil (rock/guitare), Shaily Music (chant) et Maëva Vil (acoustique). Entrée libre, ambiance estivale et conviviale garantie. .
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scènes ouvertes aux berges éphémères
L’événement Scènes ouvertes aux berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax 30 juin 2026
- Concert Garçon la Note Place du Mirailh Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 1 juillet 2026