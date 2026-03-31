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Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax

Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax

Scènes ouvertes aux berges éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax mardi 7 juillet 2026.

Lieu
Berges Éphémères de l'Adour
Adresse
Allée des Baignots
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Scènes ouvertes aux berges éphémères

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Soirée de musique live en plein air au bord de l’Adour, avec des artistes locaux Groupe ADL (duo acoustique), Hagen Phil (rock/guitare), Shaily Music (chant) et Maëva Vil (acoustique). Entrée libre, ambiance estivale et conviviale garantie.   .

Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72  daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes ouvertes aux berges éphémères

L’événement Scènes ouvertes aux berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax

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