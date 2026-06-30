UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dax

Concert à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax

mardi 7 juillet 2026 · Centre Aquatique Aquae · Dax

Concert à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Centre Aquatique Aquae
Adresse
3 rue Joseph Laurens
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
9 9 9 Tarif de base plein tarif

Dax

Concert à Aquae

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Dansez en maillot dans la piscine ou habillés sur les pelouses avec le groupe Gingy reprise rock, pop, folk.
Ouverture des portes à partir de 20h avec restauration Food truck sur place toute la soirée.
Réservation en ligne ou à l’accueil.   .

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à Aquae

L’événement Concert à Aquae Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)