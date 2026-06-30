Concert à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax
mardi 7 juillet 2026 · Centre Aquatique Aquae · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert à Aquae
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dansez en maillot dans la piscine ou habillés sur les pelouses avec le groupe Gingy reprise rock, pop, folk.
Ouverture des portes à partir de 20h avec restauration Food truck sur place toute la soirée.
Réservation en ligne ou à l’accueil. .
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68
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English : Concert à Aquae
L’événement Concert à Aquae Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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