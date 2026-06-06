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Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax

Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax

Scènes ouvertes Promenade Paul Delmas-Marsalet Dax mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Promenade Paul Delmas-Marsalet

Adresse : Berges éphémères

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Scènes ouvertes

Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez profiter d’un moment musical convivial sur les bords de l’Adour.   .

Promenade Paul Delmas-Marsalet Berges éphémères Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   daxmusicfestival@gmail.com

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English : Scènes ouvertes

L’événement Scènes ouvertes Dax a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax

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