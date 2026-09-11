Exposition De 6 mains à 8 mains Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Exposition De 6 mains à 8 mains

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-10-21 13:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Exposition réalisée à plusieurs voix et regards, réunissant l’atelier des Loufoques du Centre Social Denentzat, les jeunes de l’atelier d’expression artistique de l’IME ASEI, les patients de l’Hôpital Marin, ainsi que le GEM Phoenix de Saint-Jean-de-Luz. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Exposition De 6 mains à 8 mains

L’événement Exposition De 6 mains à 8 mains Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce