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Exposition De 6 mains à 8 mains Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

lundi 28 septembre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye

Exposition De 6 mains à 8 mains Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Culturel Mendi Zolan
Adresse
119 boulevard de la Mer
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Exposition De 6 mains à 8 mains

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-21 13:00:00

Date(s) :
2026-09-28

Exposition réalisée à plusieurs voix et regards, réunissant l’atelier des Loufoques du Centre Social Denentzat, les jeunes de l’atelier d’expression artistique de l’IME ASEI, les patients de l’Hôpital Marin, ainsi que le GEM Phoenix de Saint-Jean-de-Luz.   .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Exposition De 6 mains à 8 mains

L’événement Exposition De 6 mains à 8 mains Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce

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