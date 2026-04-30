Ouistreham

Exposition de Bertrand de Gravée

esplande lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-20

Peinture, sculpture L’exposition comprendra une rétrospective des ports normands (technique acrylique), également des aquarelles de marines et de paysages. Il y aura aussi quelques sculptures en bronze exposées sur des sellettes.

Peinture, sculpture

L’exposition comprendra une rétrospective des ports normands (technique acrylique), également des aquarelles de marines et de paysages.

Il y aura aussi quelques sculptures en bronze exposées sur des sellettes. .

esplande lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 91 96 f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition de Bertrand de Gravée

Painting, sculpture The exhibition will include a retrospective of Norman ports (acrylic technique), as well as watercolours of seascapes and landscapes. There will also be a number of bronze sculptures displayed on saddles.

L’événement Exposition de Bertrand de Gravée Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer