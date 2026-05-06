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Exposition de Bonsaï Salle Homberg Thouaré-sur-Loire

Exposition de Bonsaï Salle Homberg Thouaré-sur-Loire

Exposition de Bonsaï Salle Homberg Thouaré-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Homberg

Adresse : 34 rue de Carquefou, Thouaré sur Loire

Ville : 44470 Thouaré-sur-Loire

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Le Club des Amis du Bonsaï de Nantes organise les 30 et 31 mai 2026 une exposition de Bonsaïs. Cet événement mettra à l’honneur l’art du bonsaï, ainsi que d’autres arts japonais tels que la calligraphie et le kintsugi. Il rassemblera des passionnés autour d’arbres travaillés depuis de nombreuses années, témoignant d’un véritable savoir-faire artistique et horticole. À découvrir :- Satsuki (azalées) en fleurs,- Démonstrations de taille,- Vente & présence de professionnels,- Atelier conseil,- Art japonais,- Tombola gratuite.

Salle Homberg Thouaré-sur-Loire 44470


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