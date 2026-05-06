Exposition de Bonsaï Salle Homberg Thouaré-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le Club des Amis du Bonsaï de Nantes organise les 30 et 31 mai 2026 une exposition de Bonsaïs. Cet événement mettra à l’honneur l’art du bonsaï, ainsi que d’autres arts japonais tels que la calligraphie et le kintsugi. Il rassemblera des passionnés autour d’arbres travaillés depuis de nombreuses années, témoignant d’un véritable savoir-faire artistique et horticole. À découvrir :- Satsuki (azalées) en fleurs,- Démonstrations de taille,- Vente & présence de professionnels,- Atelier conseil,- Art japonais,- Tombola gratuite.

Salle Homberg Thouaré-sur-Loire 44470



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