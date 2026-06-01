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EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan

EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan

EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan samedi 20 juin 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES

Adresse : Route de la Piche

Ville : 31220 Le Plan

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Le Plan

EXPOSITION DE BRI’CK

SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

BUVETTE SUR PLACE . TOMBOLA . ANIMATIONS
Entrée 2€
moins de 6 ans gratuit 2  .

SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie   contact@mairie-leplan.fr

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English :

REFRESHMENT BAR ON SITE . TOMBOLA . ANIMATIONS

L’événement EXPOSITION DE BRI’CK Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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