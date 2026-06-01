EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan

Le Plan

EXPOSITION DE BRI’CK

SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

BUVETTE SUR PLACE . TOMBOLA . ANIMATIONS

Entrée 2€

moins de 6 ans gratuit 2 .

SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-leplan.fr

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English :

REFRESHMENT BAR ON SITE . TOMBOLA . ANIMATIONS

L’événement EXPOSITION DE BRI’CK Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE