EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan
EXPOSITION DE BRI’CK SALLE DES FÊTES Le Plan samedi 20 juin 2026.
Le Plan
EXPOSITION DE BRI’CK
SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
BUVETTE SUR PLACE . TOMBOLA . ANIMATIONS
Entrée 2€
moins de 6 ans gratuit 2 .
SALLE DES FÊTES Route de la Piche Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-leplan.fr
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English :
REFRESHMENT BAR ON SITE . TOMBOLA . ANIMATIONS
L’événement EXPOSITION DE BRI’CK Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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