GUINGUETTE Le Plan
GUINGUETTE Le Plan samedi 13 juin 2026.
Le Plan
GUINGUETTE
DANS LE VILLAGE Le Plan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une soirée comme on les aime arrive à Le Plan !
Sortez les boules de pétanque, rassemblez les copains et préparez-vous à passer une excellente soirée ! .
DANS LE VILLAGE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An evening to remember is coming to Le Plan!
L’événement GUINGUETTE Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE