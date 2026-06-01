Le Plan

GUINGUETTE

DANS LE VILLAGE Le Plan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée comme on les aime arrive à Le Plan !

Sortez les boules de pétanque, rassemblez les copains et préparez-vous à passer une excellente soirée ! .

DANS LE VILLAGE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An evening to remember is coming to Le Plan!

L’événement GUINGUETTE Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE