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GUINGUETTE Le Plan

GUINGUETTE Le Plan

GUINGUETTE Le Plan samedi 13 juin 2026.

Adresse : DANS LE VILLAGE

Ville : 31220 Le Plan

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Plan

GUINGUETTE

DANS LE VILLAGE Le Plan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une soirée comme on les aime arrive à Le Plan !
Sortez les boules de pétanque, rassemblez les copains et préparez-vous à passer une excellente soirée !   .

DANS LE VILLAGE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

An evening to remember is coming to Le Plan!

L’événement GUINGUETTE Le Plan a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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