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AGENDA · Maurecourt

Exposition de cartes postales anciennes, Maison des Arts, Maurecourt

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Arts · Maurecourt

Exposition de cartes postales anciennes, Maison des Arts, Maurecourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Arts
Adresse
Chemin de la Ville de Paris 78780 Maurecourt
Ville
78780 Maurecourt
Département
Yvelines

Exposition de cartes postales anciennes 19 et 20 septembre Maison des Arts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Maurecourt au fil des cartes postales
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Ville de Maurecourt, avec le concours du club photo Le Grand Angle, vous invite à remonter le temps à travers une exposition consacrée aux cartes postales du début du XXᵉ siècle.
Batellerie, crues, vigne, rues et vie quotidienne… Découvrez un Maurecourt d’autrefois, à travers les archives d’un collectionneur maurecourtois que nous remercions chaleureusement pour le partage de sa collection.
Une exposition pour mesurer l’évolution de notre commune et, peut-être, reconnaître une rue, une maison ou un lieu que vous connaissez aujourd’hui.
Maison des Arts Janusz Korczak – Chemin de la Ville de Paris
19 et 20 septembre de 15h à 19h
Une belle occasion de regarder Maurecourt autrement, entre mémoire, patrimoine et photographie.

Maison des Arts Chemin de la Ville de Paris 78780 Maurecourt Maurecourt 78780 Yvelines Île-de-France 0139702320 Venez découvrir Maurecourt comme vous ne l’avez peut-être jamais vu !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club photo Le Grand Angle vous propose une plongée dans le Maurecourt du début du XXᵉ siècle, à travers une collection exceptionnelle de cartes postales anciennes. Entrée gratuite
Maurecourt au fil des cartes postales

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