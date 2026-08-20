Exposition de cartes postales du XXe siècle, Château des Matignon, Torigny-les-Villes

Informations pratiques

Exposition de cartes postales du XXe siècle 19 et 20 septembre Château des Matignon Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Salle de bal du château des Matignon

Exposition en format A4 photographies cartes postales éditées début XXe siècle commune de Torigny les villes.

Château des Matignon place Charles de Gaulle, 50160 Torigny-les-Villes, France Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie 0233567144 https://torignylesvilles.fr/decouvrir/historique/torigni-sur-vire Ce château du XVIe et XVIIe siècles est constitué de trois ailes encadrant une cour d’honneur ouvrant à l’Ouest sur la Cour aux Canons.

Situé à Torigni-sur-Vire, ancien fief de deux descendants de Guillaume Le Conquérant, cette très belle demeure a appartenu pendant plus de trois siècles à la célèbre famille des Matignon. Il fut fortement endommagé à la Révolution. Seule l’aile Sud, flanquée à l’Ouest d’un pavillon armorié de 1962 survécut aux dégradations post-révolutionnaires. Achetée par la municipalité en 1817, cette dernière fit construire, vers 1840, le pavillon Est pour rétablir un équilibre rompu lors des démolitions.

Le 12 juin 1944, le centre de Torigni fut bombardé et il ne resta que les quatre murs du château. Les municipalités successives se sont attachées à lui redonner un lustre qui, s’il n’est pas comparable à celui de l’époque, confère à ce Monument Historique un aspect imposant.

Salle de bal du château des Matignon : Exposition en format A4 photographies cartes postales éditées début 20éme siécle.commune de Torigny les villes.

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