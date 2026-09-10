Exposition de cartes postales et de photos consacrées à l’église, Église Saint-Médard, Vaudoy-en-Brie

Informations pratiques

Exposition de cartes postales et de photos consacrées à l’église Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Médard Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Exposition de cartes postales et de photos consacrées à l’église.

En parallèle, il sera possible de visionner la vidéo en 3D retraçant l’histoire de Saint-Médard, de sa construction à aujourd’hui, le tout dans une ambiance enchantée par les lueurs de dizaines de chandelles.

Église Saint-Médard Place de l’Eglise, 77141 Vaudoy-en-Brie, France Vaudoy-en-Brie 77141 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition

©Brigit Bontour