Exposition de champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Exposition de champignons

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-05

Pendant 3 jours, venez découvrir une exposition temporaire de champignons des Ardennes. Inscription obligatoire

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

For 3 days, come and discover a temporary exhibition of mushrooms from the Ardennes. Registration required

L’événement Exposition de champignons Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme