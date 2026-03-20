Exposition de champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Exposition de champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois lundi 5 octobre 2026.
Exposition de champignons
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-05
Pendant 3 jours, venez découvrir une exposition temporaire de champignons des Ardennes. Inscription obligatoire
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
For 3 days, come and discover a temporary exhibition of mushrooms from the Ardennes. Registration required
L’événement Exposition de champignons Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme