Exposition de Christian Soebert Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Christian Soebert

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-27

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-27

Nature et paysage

Christian SOEBERT Peintre et photographe

J’ai passé plus de 30 ans dans des associations de protection de la nature et découvert les moyens de protéger et gérer la diversité des biotopes.

Découverte aussi du plaisir de passer de nombreuses heures dans des observatoires à regarder vivre les oiseaux des zones humides, et de participer à de nombreuses sorties nature dans toute la France.

C’est donc tout naturellement que j’ai ajouté un premier appareil photos aux indispensables jumelles.

Un compact LUMIX, puis un CANON 70D équipé d’un zoom CANON 100-400 mm.

Le choix des photos s’est porté sur les contrastes, les dégradés de couleur des seconds plans, la lumière, et particulièrement sur le mouvement des oiseaux, source d’harmonie des formes.

Pastels et aquarelles sont venus par la suite, mon travail photographique m’a porté à représenter sur le papier contrastes de couleurs, clairs obscurs et mouvements.

L’Exposition Nature et PAYSAGE que je vous présente est donc un choix parmi plusieurs centaines de photos prises ces 10 dernières années, ainsi que le fruit de mon travail graphique de ces dernières années.

Depuis 5 ans, mon épouse Isabelle et moi, sommes à Saint Pair sur Mer, délicieux puzzle de milieux naturels variés et de paysage.

Ce choix n’est pas dû au hasard, nous avons de la famille dans la Manche et l’Orne et j’ai étudié à Intechmer à Cherbourg.

Nous aimons l’authenticité de la Manche et y passer notre retraite est un vrai plaisir.

J’espère donc vous faire rêver, souligner à quel point nos milieux naturels et nos paysages sont harmonieux et mettre en avant l’absolue nécessité de les protéger.

Nous sommes partie intégrante de la Biodiversité, ne l’oublions pas.

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition de Christian Soebert

L’événement Exposition de Christian Soebert Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer