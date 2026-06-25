Exposition de dessins au fusain de Ron Combs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement
Exposition de dessins au fusain de Ron Combs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement jeudi 2 juillet 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Exposition de dessins au fusain de Ron Combs
Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 22h.
Du 03/07 au 24/07/2026 le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 17h. Le jeudi de 11h à 21h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-02
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03
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Ronald Combs, artiste américain installé à Marseille, travaille principalement au fusain. Ses dessins explorent le corps humain et la subtilité des émotions, naviguant avec fluidité entre réalisme et abstraction. .
Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com
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English :
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L’événement Exposition de dessins au fusain de Ron Combs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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