Exposition de dessins au fusain de Ron Combs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement jeudi 2 juillet 2026.

Marseille 6e Arrondissement

Exposition de dessins au fusain de Ron Combs

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h à 22h.

Du 03/07 au 24/07/2026 le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 17h. Le jeudi de 11h à 21h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-02

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03

Rejoignez-nous pour le vernissage de la nouvelle exposition de Ron Combs à Artless Gallery & English Bookstore.

Ronald Combs, artiste américain installé à Marseille, travaille principalement au fusain. Ses dessins explorent le corps humain et la subtilité des émotions, naviguant avec fluidité entre réalisme et abstraction. .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com

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English :

Join us for the opening of Ron Combs’ latest exhibition at Artless Gallery & English Bookstore.

L’événement Exposition de dessins au fusain de Ron Combs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille