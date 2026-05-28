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Pride Marseille 2026 Marseille 6e Arrondissement

Pride Marseille 2026 Marseille 6e Arrondissement samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Parcours départ place Castellane (nouveau parcours)

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Marseille 6e Arrondissement

Pride Marseille 2026

Samedi 4 juillet 2026 de 12h à 5h. Parcours départ place Castellane (nouveau parcours) Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 05:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Une marche festive portée par la Pride Marseille 2026 destinée à rendre visibles toutes les composantes des cultures LGBTI.
Une marche revendicative et festive unique en son genre !

Chaque année depuis 1993 la Pride Marseille, commémoration des émeutes de Stonewall, réunit entre 15 000 et 25 000 manifestants·es dans un cortège à la fois militant et festif.

La marche la + revendicative et la + festive de France revient pour une 33ème édition.

Programme de la journée

12h à 16h › Village associatif Place Castellane 13006
Rencontrez les associations présentes à la marche au village associatif organisé au centre LGBTQIA+ place Villeneuve Bargemon. Animations prévues en journée.

16h30 › Marche des fiertés
Nouveau parcours départ place Castellane

19h > Concert gratuit -hôtel de ville dans le cadre de l’été marseillais

22h à 5h › Soirée officielle à la Plateforme, entrée sud   .

Parcours départ place Castellane (nouveau parcours) Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A festive march supported by Pride Marseille 2026, designed to make all aspects of LGBTI cultures visible.

L’événement Pride Marseille 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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