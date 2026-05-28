Marseille 6e Arrondissement

Pride Marseille 2026

Samedi 4 juillet 2026 de 12h à 5h. Parcours départ place Castellane (nouveau parcours) Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04 05:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une marche festive portée par la Pride Marseille 2026 destinée à rendre visibles toutes les composantes des cultures LGBTI.

Une marche revendicative et festive unique en son genre !



Chaque année depuis 1993 la Pride Marseille, commémoration des émeutes de Stonewall, réunit entre 15 000 et 25 000 manifestants·es dans un cortège à la fois militant et festif.



La marche la + revendicative et la + festive de France revient pour une 33ème édition.



Programme de la journée



12h à 16h › Village associatif Place Castellane 13006

Rencontrez les associations présentes à la marche au village associatif organisé au centre LGBTQIA+ place Villeneuve Bargemon. Animations prévues en journée.



16h30 › Marche des fiertés

Nouveau parcours départ place Castellane



19h > Concert gratuit -hôtel de ville dans le cadre de l’été marseillais



22h à 5h › Soirée officielle à la Plateforme, entrée sud .

Parcours départ place Castellane (nouveau parcours) Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A festive march supported by Pride Marseille 2026, designed to make all aspects of LGBTI cultures visible.

L’événement Pride Marseille 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille