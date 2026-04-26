Nico Lamoneyrie Dans le noir, nos ombres se touchent encore Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Nico Lamoneyrie Dans le noir, nos ombres se touchent encore

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 20h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 20:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le noir, nos ombres se touchent encore un spectacle de stand-up

Dans le noir, nos ombres se touchent encore un spectacle de stand-up

On nous a appris à devenir adultes, mauvaise nouvelle le monde pour lequel on a grandi n’existe plus… oups.

Le temps d’un spectacle, Nicolas dissèque nos petites lâchetés et nos grandes solitudes avec une certitude même dans le noir le plus profond, on n’est jamais vraiment seul. (et il parle de lui à la 3eme personne aussi … le boulard du gars) .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In the dark, our shadows still touch: a stand-up show

L’événement Nico Lamoneyrie Dans le noir, nos ombres se touchent encore Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille