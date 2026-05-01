La thérapie génique réécrire la bonne recette Pint of Science 2026 La Merveilleuse Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La thérapie génique réécrire la bonne recette Pint of Science 2026

Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. La Merveilleuse 18 Pl. Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans chaque cellule, l’ADN est un livre de recettes. En le recopiant, une grand-mère fait une tache un mot devient illisible, c’est une mutation. Les petits-enfants suivent alors la mauvaise instruction et ratent la fournée de muffins.

Dans chaque cellule, l’ADN est un livre de recettes. En le recopiant, une grand-mère fait une tache un mot devient illisible, c’est une mutation. Les petits-enfants suivent alors la mauvaise instruction et ratent la fournée de muffins. La thérapie génique consiste donc à modifier la recette en ajoutant le bon ingrédient pour réussir la prochaine fournée. .

La Merveilleuse 18 Pl. Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

In every cell, DNA is a recipe book. While copying it, a grandmother makes a mistake: a word becomes illegible, a mutation. The grandchildren then follow the wrong instruction and miss the muffin batch.

L’événement La thérapie génique réécrire la bonne recette Pint of Science 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille