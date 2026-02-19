Ignite + MatW + guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Ignite + MatW + guest

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 17 EUR

Début : 2026-05-02 20:30:00

Concert Alt Metal, Melodic Hardcore

IGNITE

[Melodic Hardcore | USA]



En 2019, l’institution punk et hardcore californienne d’Orange County, IGNITE, était à la croisée des chemins. En 25 ans, IGNITE a pris ses fondations hardcore et les a non seulement converties en un son qui refusait toute catégorisation, mais était également devenu une force mondiale à part entière. Avec cinq albums à leur actif, dont Our Darkest Days, qui les a révélés en 2006, et A War Against You, sorti en 2016, ainsi que d’innombrables tournées en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Amérique du Sud et en Extrême-Orient, les membres fondateurs du groupe, le bassiste Brett Rasmussen, les guitaristes Nik Hill et Kevin Kilkenny et le batteur Craig Anderson, se sont retrouvés sans chanteur et donc à la recherche d’une nouvelle voix.



Près de deux ans plus tard, l’album éponyme d’IGNITE marque le moment où le groupe se réconcilie avec son histoire. L’album incarne non seulement leur détermination à se redéfinir, mais il représente également l’un de leurs efforts les plus marquants à ce jour. Ce sentiment d’inspiration et d’abandon explose littéralement à travers les haut-parleurs dès le premier morceau, Anti-Complicity-Anthem. IGNITE tourne à plein régime. Mélodique, politique, poignant et surtout, motivé. Au centre de tout cela se trouve le nouveau chanteur Eli Santana, un choix inattendu pour le groupe, mais un exemple parfait de la volonté d’IGNITE d’aller au-delà des attentes.



Avec un nouveau chanteur et un nouvel album sous le bras, IGNITE est prêt à se remettre au travail. Des tournées en Europe et aux États-Unis sont déjà prévues, et le groupe ne pourrait être plus heureux.





MATW

[Alt Metal | France]



Le groupe marseillais propose une musique puissante, alliant Rock et Metal, appuyée par des textes matures abordant des sujets sociétaux. Leurs compositions, empreintes d’une énergie brute, oscillent entre riffs percutants et mélodies envoûtantes, créant une atmosphère intense et immersive. Avec des influences puisées dans les scènes Metal, Rock et punk, ils explorent des thèmes comme la résilience, la révolte, et la quête de sens face aux défis contemporains.

Sur scène, leur présence charismatique et leur énergie communicative captivent un public de plus en plus large, faisant d’eux une figure montante de la scène rock métal française. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

