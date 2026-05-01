Kénose , exposition Marion Bataillard Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Kénose , exposition Marion Bataillard

Lundi 4 mai 2026 de 18h à 21h.

Du 05/05 au 16/05/2026 du lundi au samedi de 10h30 à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-04 10:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05

Première exposition à Marseille de la peintre Marion Bataillard.

Marion Bataillard cuisine la peinture. Avec exigence, elle choisit ses ingrédients, pigments, œufs, eau, essences et surfaces qu’elle prépare soigneusement. De là, elle engage des liens véritables avec les modèles qui posent, les paysages qu’elle traverse et les architectures se déployant devant ses yeux ou sa mémoire.

Autant de sujets qu’elle embrasse, les liant par l’ordonnance d’espaces, de matières, de directions et de vibrations. Banalité du constat d’une pratique artistique qui est pourtant garante du creuset d’oeuvres sincères, puissantes et délicates, qui prennent naissance dans l’alchimie si particulière entre substances et sensible.

Dans l’ère binaire de la performance machine qui appauvrit l’émotion du monde, Marion Bataillard fait le choix d’un dépouillement par une pratique du regard et de la main, qui s’incarne physiquement et spirituellement dans ses peintures, pastels, dessins et fresques. Ces allers-retours entre sujets et matière, nourris de chair, d’eau, de montagnes ou de symbolique font chemin vers une apparition.

Marion Bataillard invite à une gymnastique pour se départir des faux-semblants des conditions du corps et de l’âme. Sans occulter la variété des désirs, les expressions de dénuements présentes dans les tableaux, loin de relever du fantasme sexuel, témoignent plutôt d’un abandon sans fard au monde.

Les présences d’Êtres, leur étrangeté parmi le vivant, l’inanimé où des constructions, nous transportent dans l’intemporel d’oeuvres habitées d’histoire, de ressentis actuels et du grand mystère d’un avenir à paraître.

À la verticalité de l’agencement des œuvres, comme une plongée en soi, répond l’horizontalité des partages authentiques des questionnements de l’artiste. Prosaïque car sans coquetterie ni posture, le lyrisme de Marion Bataillard puise dans une descente qui élève. Alors peut-être qu’en peinture avec elle, l’idée de Kénose pourrait s’apparenter à l’acceptation de la condition humaine, des désirs et des souffrances, unifiée à la constance de l’espoir d’une libération dans un embrasement lumière ? La sélection d’oeuvres présentées à la Galerie du Tableau invite entre autres à cette lecture. .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr

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English :

Painter Marion Bataillard’s first exhibition in Marseille.

L’événement Kénose , exposition Marion Bataillard Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille