La Mouette d’Anton Tchekov Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

La Mouette d’Anton Tchekov

Dimanche 3 mai 2026 de 16h à 18h15. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 18:15:00

2026-05-03

C’est loin de Moscou, dans la propriété du vieux Sorine, magistrat à la retraite, que tout se passe.

Avec Sorine vit à demeure son neveu le jeune Constantin. Il est épris d’une jolie jeune fille, Nina, et rêve de gloire littéraire. Mais sa mère, la fameuse actrice Arkadina, qui refuse de vieillir, le laisse croupir dans cette campagne et sans argent. Elle mène la belle vie en ville, parmi les fiacres et les téléphones, et traîne partout avec elle l’illustre écrivain naturaliste Trigorine.













Chaque été, le couple vient se refaire une santé chez Sorine. Mais cet été-là, Constantin a écrit un poème dramatique symboliste, Nina doit l’interpréter. On a bâti un théâtre de fortune dans le parc, et le spectacle commencera dans un moment.













Mise en scène: Michel Adjriou

Distribution: Isabelle Arekion, Benjamin Augier, Christophe Barrières, Bertrand Bauquin, Ornella Delia, Jean-Luc Gomis, Jean-Michel Messina, Cédric Milioto, Charlotte Santiago, Caroline Sault. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

English :

It’s far from Moscow, on the estate of old Sorine, a retired magistrate, that everything happens.

German :

Alles spielt sich weit weg von Moskau auf dem Anwesen des alten Sorin, eines pensionierten Magistrats, ab.

Italiano :

È lontano da Mosca, nella tenuta del vecchio Sorine, un magistrato in pensione, che tutto accade.

Espanol :

Todo sucede lejos de Moscú, en la finca del viejo Sorine, un magistrado retirado.

