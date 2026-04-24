Plateau 100% magie La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement
Plateau 100% magie La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement samedi 2 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Plateau 100% magie
Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h30.
Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30.
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 20h30. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04
La magie s’invite à Marseille !
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Les Soirée Fantastiques vous ouvrent leurs portes pour vous prouver que la magie n’est pas réservée qu’aux enfants.
Une divine soirée vous attend à la Divine Comédie ! .
La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Magic comes to Marseille!
L’événement Plateau 100% magie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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