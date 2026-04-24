Plateau 100% magie La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Plateau 100% magie

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h30.

Samedi 6 juin 2026 à partir de 20h30.

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 20h30. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04

La magie s’invite à Marseille !

Venez participer à une soirée inoubliable avec une sélection des meilleurs artistes de la région.





Les Soirée Fantastiques vous ouvrent leurs portes pour vous prouver que la magie n’est pas réservée qu’aux enfants.





Une divine soirée vous attend à la Divine Comédie ! .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Magic comes to Marseille!

L’événement Plateau 100% magie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille