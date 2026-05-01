Tu contes pour moi La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Tu contes pour moi

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et 15h. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 – 9.95 – 9.95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Conte pour enfants de 3 à 8 ans à la Divine ComédieEnfants

Et si, en fermant les yeux, tu pouvais entrer dans les histoires ?



Stella s’endort et bascule dans un monde rempli de contes.



Elle rencontre plusieurs personnages Tom Pouce, une coccinelle un peu spéciale et des fées rigolotes.



De rencontres en aventure, elle part à la recherche des étoiles disparues.



Mais ce voyage lui réserve bien plus que des surprises… .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 12 23 92 divinecomedietheatre@gmail.com

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English :

Storytelling for children aged 3 to 8 at La Divine Comédie

L’événement Tu contes pour moi Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille