Live AIS 2026 Charl’Attend, Blues Parade, Mefi Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Live AIS 2026 Charl’Attend, Blues Parade, Mefi

Mardi 19 mai 2026 de 20h à 23h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 23:30:00

Date(s) :

2026-05-19

L’école AIS l’école supérieure de l’audiovisuel à Marseille -organise une soirée concert live à l’Espace Julien le mardi 19 mai 2026.

À cette occasion, les étudiants de 3e année du Bachelor Ingénierie Sonore assureront la sonorisation du concert.

Les étudiants de l’European Bachelor en Ingénierie Sonore de l’AIS école supérieure de l’audiovisuel à Marseille prennent les commandes de l’Espace Julien pour une soirée live 100 % énergie et 100 % talent !



Véritable projet de fin d’études, ce concert est l’occasion pour eux de montrer tout leur savoir-faire technique acquis durant leurs trois années de formation… mais aussi de célébrer comme il se doit la fin de l’année !

Au programme les performances de Blues Parade, Charl’Attend et Mefi, des groupes issus de la scène locale, qui viendront enflammer la salle dans une ambiance festive et conviviale.



Une soirée pour tous et toutes ! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 23 64 contact@ais-formation.com

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English :

AIS Marseille?s audiovisual school is organizing a live concert evening at Espace Julien on Tuesday, May 19, 2026.

On this occasion, 3rd year students of the Bachelor Ingénierie Sonore will provide the sound system for the concert.

L’événement Live AIS 2026 Charl’Attend, Blues Parade, Mefi Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille