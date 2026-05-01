Kicking 20 years Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Kicking 20 years Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss

Samedi 16 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24.7 – 24.7 – 24.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’Espace Julien accueille Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss

Les Sheriﬀ, qu’on croyait définitivement séparés après une fin chaotique en Italie, ont surpris tout le monde en ravivant la flamme lors d’un concert inattendu à Montpellier devant 7 000 personnes. Ce retour improvisé a donné lieu à un triple album live et un DVD, avant que le groupe ne décide de saluer une dernière fois ses fans avec une tournée un concert par région . Mais cette tournée sans fin a réveillé leur envie de créer.



Discrètement, les membres — rejoints par de nouveaux venus comme Ritchie Buzz et Manu à la basse — se remettent au travail. Malgré vingt ans loin du rock actuel, ils reviennent avec douze titres fidèles à leur ADN riffs précis, énergie brute et mélodies imparables. Leur rock, héritier des Ramones, d’AC/DC, des Dickies ou d’OTH, reste intact et indémodable.



Olivier signe des textes plus graves mais toujours empreints d’un romantisme juvénile. Le résultat un vrai retour en force, plus feu d’artifice que requiem, une parenthèse hors du temps qui promet des concerts brûlants et une joie contagieuse. Les Sheriﬀ offrent un cadeau inespéré un nouveau départ quand on n’attendait plus rien. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Espace Julien welcomes Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss

L’événement Kicking 20 years Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille