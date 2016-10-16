Anaïs Gilles Politesse Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Anaïs Gilles Politesse Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 15 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Anaïs Gilles Politesse
Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21h.
Jeudi 18 juin 2026 à partir de 21h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-18
L’Art Dû théâtre présente Rien à signaler sauf nous , une heure de stand-up décalé.
Cécilia, infirmière depuis trop longtemps, vous forme à survivre, avec des méthodes… pas toujours validées.
Angelika lutte pour garder le contrôle entre charge mentale, couple et conseils discutables de sa Psy hors du commun !
Et Kim, derrière son contouring presque impeccable elle a un regard bien à elle sur le monde. Elle remarque des détails que personne ne voit… et arrive toujours à en faire quelque chose de positif.
Avec Cécilia Bonnet, Angeliikka et Kim Lombard. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr
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English :
L’Art Dû théâtre presents Rien à signaler sauf nous , an hour of offbeat stand-up.
L’événement Anaïs Gilles Politesse Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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