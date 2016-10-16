Anaïs Gilles Politesse Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Anaïs Gilles Politesse

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21h.

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 21h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-05-15 2026-06-18

L’Art Dû théâtre présente Rien à signaler sauf nous , une heure de stand-up décalé.

Cécilia, infirmière depuis trop longtemps, vous forme à survivre, avec des méthodes… pas toujours validées.



Angelika lutte pour garder le contrôle entre charge mentale, couple et conseils discutables de sa Psy hors du commun !



Et Kim, derrière son contouring presque impeccable elle a un regard bien à elle sur le monde. Elle remarque des détails que personne ne voit… et arrive toujours à en faire quelque chose de positif.



Avec Cécilia Bonnet, Angeliikka et Kim Lombard. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

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English :

L’Art Dû théâtre presents Rien à signaler sauf nous , an hour of offbeat stand-up.

L’événement Anaïs Gilles Politesse Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille